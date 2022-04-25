Учителем года в Карелии стала преподаватель русского языка и литературы из Петрозаводска

Подведены итоги Республиканского профессионального конкурса «Учитель года Карелии – 2022».
Победителем конкурса «Учитель года Карелии — 2022» стала Наталья Михайловна Усова — учитель русского языка и литературы петрозаводского Лицея № 1, победитель номинации «Учитель — предметник».
Награду победителю вручил министр образования и спорта республики Роман Голубев, подчеркнув, что Наталья Усова станет его внештатным советником на целый год и по инициативе главы Карелии получит премию и 500 000 рублей на оснащение школьного кабинета, сообщается на сайте правительства.
Всего в конкурсе приняли участие 30 педагогов из разных районов Карелии. Победителями в номинациях конкурса «Учитель года Карелии — 2022» стали
в номинации «Дебют»:
Игорь Николаевич Кузьмин — учитель физической культуры Шуйской средней общеобразовательной школы № 1
в номинации «Классный руководитель»:
Елена Геннадьевна Сагайдак — учитель начальных классов средней общеобразовательной школы № 2 имени А. С. Пушкина Костомукши,
в номинации «Учитель родных языков»:
Антонина Владимировна Россиева — учитель карельского языка Ильинской средней общеобразовательной школы,
в номинации «Учитель здоровья»:
Кристина Алексеевна Рощина — учитель физической культуры средней общеобразовательной школы № 5 имени генерала В. А. Фролова в Петрозаводске.
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