Имя лучшего воспитателя объявлено в Карелии

В Петрозаводске подвели итоги республиканского конкурса «Воспитатель года Карелии - 2022»: лучшей признана педагог Дарья Савицкая.

Педагог детского сада № 11 «Буратино» Дарья Савицкая стала победителем конкурса «Воспитатель года Карелии». Об этом информирует Минобразования и спорта Карелии.

«Конкурс предоставил мне возможность показать себя, но, что еще важнее — познакомиться с уникальным опытом коллег. Это бесценно. Моя победа — это наша совместная победа, победа всей команды детского сада. Я очень благодарна моему коллективу за подготовку, за поддержку, за веру в успех», — поделилась Дарья Савицкая. Она представит Карелию в заключительном этапе Всероссийского конкурса «Воспитатель года России — 2022», который в этом году пройдет в Ярославле.

Второе место заняла Кристина Прах, музыкальный руководитель детского сада «Ауринко» в Костомукше. На третьем месте — Ирина Малолетникова, воспитатель петрозаводского детского сада «Теремок».

Сообщается, что в этом году за звание лучшего педагога дошкольного образования боролись 11 воспитателей и музыкальных работников.

Ранее имена лучших учителей и воспитателей назвали в Петрозаводске.