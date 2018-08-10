Учреждения культуры Карелии ждет очередная реорганизация

Власти решили объединить БУ "Центр национальных культур и народного творчества", АУ "Центр культуры "Премьер" и медиа-центр "Vыход".

Как рассказала в интервью "Столице на Онего" замминистра культуры республики Варвара Лебедева, на первом этапе предполагается объединить не три, а два учреждения – Центр национальных культур и Центр культуры.

"Единое учреждение, скорее всего, будет называться БУ "Центр народного творчества и культурных инициатив". Сначала мы объединим Центр нацкультур и ЦК "Премьер", далее, через министерство имущественных и земельных отношений, вместе с управлением по туризму будем работать над присоединением к единому учреждению медиа-центра "Vыход", - отметила она.

О причинах реорганизации и о том, последуют ли за ней сокращения сотрудников, читайте в нашем материале "Пять вопросов о слиянии "Премьера", "Vыхода" и Центра национальных культур".