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Новости. Культура
10:24, 10 Августа 2018

Учреждения культуры Карелии ждет очередная реорганизация

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Власти решили объединить БУ "Центр национальных культур и народного творчества", АУ "Центр культуры "Премьер" и медиа-центр "Vыход".

Как рассказала в интервью "Столице на Онего" замминистра культуры республики Варвара Лебедева, на первом этапе предполагается объединить не три, а два учреждения – Центр национальных культур и Центр культуры. 

"Единое учреждение, скорее всего, будет называться БУ "Центр народного творчества и культурных инициатив". Сначала мы объединим Центр нацкультур и ЦК "Премьер", далее, через министерство имущественных и земельных отношений, вместе с управлением по туризму будем работать над присоединением к единому учреждению медиа-центра "Vыход", - отметила она.

О причинах реорганизации и о том, последуют ли за ней сокращения сотрудников, читайте в нашем материале "Пять вопросов о слиянии "Премьера", "Vыхода" и Центра национальных культур".

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Комментарии

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Os
2018-08-10 14:35:32
Главное, чиновников от культуры сохранить, они потом смогут заново культуру организовать, это мозг культуры, а всяких плясунов, певунов, балалаечников всегда набрать можно, только свистни.
Олег
2018-08-10 11:54:15
Полностью согласен с предыдущим оратором! Если полностью перестать финансировать эту бесполезную для общества культурку - мультурку, можно ещё , как минимум, парочку Искандеров построить, на благо общества.
однозначно
2018-08-10 10:58:45
Полностью одобряю. Работать некому - все заслуженные деятели культуры. Народные актеришки, артисточки, плясуны, певуны, балалаечники и прочие бесполезные для общества людишки
Гость
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