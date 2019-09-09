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Новости. Общество
16:06, 09 Сентября 2019
фото: © AP Photo/Dario Lopez-Mills

УФАС Карелии запретило еще одной фирме использовать слово "адвокат"

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Антимонопольная служба Карелии запретила использовать слово "адвокат" еще одной юридической конторе, которая занимается оказанием правовых услуг в Петрозаводске.

На этот раз претензии УФАС вызвала деятельность ИП Самсонов М.С.

По мнению антимонопольной службы, использование слова "адвокат" создает у клиентов ложное представление об уровне профессиональной квалификации юридической конторы.

Ранее такое же предписание получило ООО "Правозащита".

Подробнее читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии". 

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Комментарии

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кир
2019-09-09 17:34:36
Из словаря ругательных слов.
zanoza
2019-09-09 16:38:34
ФАС серьёзно принялось за псевдо адвокатов :)
Гость
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