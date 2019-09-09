УФАС Карелии запретило еще одной фирме использовать слово "адвокат"

Антимонопольная служба Карелии запретила использовать слово "адвокат" еще одной юридической конторе, которая занимается оказанием правовых услуг в Петрозаводске.

На этот раз претензии УФАС вызвала деятельность ИП Самсонов М.С.

По мнению антимонопольной службы, использование слова "адвокат" создает у клиентов ложное представление об уровне профессиональной квалификации юридической конторы.

Ранее такое же предписание получило ООО "Правозащита".

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