УФАС: Независимые АЗС в Карелии потребовали повышения цен на бензин

УФАС по Карелии получило ряд жалоб от независимых АЗС, в которых содержалось требование о необходимости повышения цен на топливо.

В антимонопольную службу по Карелии поступило несколько жалоб от независимых АЗС с требованием повышения цен на топливо. Об этом сообщила начальник отдела антимонопольного контроля хозяйствующих субъектов, недобросовестной конкуренции и рекламы УФАС по РК Галина Грущакова на пресс-конференции ведомства в Петрозаводске.

По ее словам, в антимонопольную службу поступило порядка восьми заявлений от группы представителей независимых АЗС, которые являлись индивидуальными предпринимателями, арендующими имущество у одного юридического лица.

Грущакова отметила, что ведомство не усмотрело нарушений антимонопольного законодательства в действиях вертикально-интегрированных АЗС.

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