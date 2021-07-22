УФАС по Карелии предупредило об ответственности бизнеса за незаконный рост цен на стройматериалы

Управление ФАС РФ по Карелии проверяет соблюдение антимонопольного законодательства производителями и продавцами стройматериалов в связи с ростом цен на эту продукцию.

Об этом сообщил руководитель ведомства Артур Пряхин на встрече с министром экономического развития Карелии Олегом Ермолаевым.

По словам Пряхина, УФАС намерено выяснить причины повышения цен на бетон, кирпич, древесные материалы, ПВХ-товары и другие стройматериалы. Если будут выявлены нарушения законодательства «О защите конкуренции» — злоупотребление доминирующим положением на рынке или картельный сговор, то УФАС применит к нарушителям серьезные финансовые санкции в виде оборотных штрафов. Ранее заместитель министра природных ресурсов и экологии Карелии Алексей Павлов заявил, что повлиять на стоимость стройматериалов в розничной продаже невозможно. Почему он так думает, читайте в интернет-газете «Вести Карелии».