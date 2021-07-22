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УФАС по Карелии предупредило об ответственности бизнеса за незаконный рост цен на стройматериалы

Новости. Общество
15:29, 27 Июля 2021
фото: Кирилл Кухмарь/ ТАСС

Управление ФАС РФ по Карелии проверяет соблюдение антимонопольного законодательства производителями и продавцами стройматериалов в связи с ростом цен на эту продукцию.

Об этом сообщил руководитель ведомства Артур Пряхин на встрече с министром экономического развития Карелии Олегом Ермолаевым.

По словам Пряхина, УФАС намерено выяснить причины повышения цен на бетон, кирпич, древесные материалы, ПВХ-товары и другие стройматериалы.

Если будут выявлены нарушения законодательства «О защите конкуренции» — злоупотребление доминирующим положением на рынке или картельный сговор, то УФАС применит к нарушителям серьезные финансовые санкции в виде оборотных штрафов.

Ранее заместитель министра природных ресурсов и экологии Карелии Алексей Павлов заявил, что повлиять на стоимость стройматериалов в розничной продаже невозможно.

Почему он так думает, читайте в интернет-газете «Вести Карелии».

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Комментарии

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Изя
2021-07-27 16:03:45
А где работа УФАС по ограничению роста цен на бензин ?? Или с олигархами не борются они ?? Слабо ))) :)
Гость
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