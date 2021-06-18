Уголовное дело экс-главы Минтранса Карелии Алексея Кайдалова возвращается в Петрозаводск

Третий кассационный суд Санкт-Петербурга принял решение возвратить уголовное дело экс-министра транспорта Карелии на рассмотрение в Петрозаводский городской суд.

Напомним, что 19 апреля судья петрозаводского суда Александр Мерков, несмотря на возражение гособвинителя, старшего помощника прокурора города Елены Старовойтовой, удовлетворил ходатайство адвокатов Кайдалова, опасающихся необъективности при рассмотрении дела их подзащитного в Карелии, и направил его в Верховный суд России для изменения территориальной подсудности. По имеющейся информации, Кайдалов и его адвокаты из Санкт-Петербурга Зограб Габриелян и Светлана Радзевичюс хотели, чтобы дело рассмотрел суд Ленинградской области. Однако им было разъяснено, что решение вопроса об изменении территориальной подсудности дела находится в компетенции только Верховного суда России.

Как сообщили нашему изданию в прокуратуре, Верховный суд России, в свою очередь, передал решение этого вопроса на рассмотрение Третьего кассационного суда общей юрисдикции в Санкт-Петербурге, постановившего возвратить дело Кайдалова в Петрозаводск.

Не согласившись с таким решением, адвокаты экс-министра подали апелляционную жалобу в Верховный суд России, где в настоящее время снова находится дело Кайдалова. Это журналисту «Столицы на Онего» 17 июня подтвердил и Зограб Габриелян. В петрозаводском суде нам также сообщили, что уголовное дело Кайдалова к ним не возвратилось.

Напомним, глава Минтранса Карелии Алексей Кайдалов был задержан 6 февраля 2020 года по подозрению во взяточничестве. Позже Следком республики предъявил экс-министру транспорта Карелии и бывшему заместителю гендиректора аэропорта «Петрозаводск» по строительству Игорю Волчеку обвинение по ст. 290 ч.6 Уголовного кодекса: «Получение взятки, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере».

По версии следствия, в конце 2019 года Алексей Кайдалов и Игорь Волчек получили от одного из питерских подрядчиков по реконструкции аэропорта взятку в размере 800 тысяч рублей. Сообщалось, что это была первая часть от оговоренной суммы в размере 1,5 миллиона рублей. Почти 300 тысяч из них во время обыска обнаружили в кармане дубленки Кайдалова.

Помимо этого, считает следствие, практически в то же время другой подрядчик из Санкт-Петербурга передал Кайдалову и Волчеку миллион рублей. В явке с повинной этот подрядчик рассказал, что из планируемых к передаче Кайдалову и Волчеку трех миллионов рублей, он отдал последнему миллион. Деньги, по имеющейся информации, они поделили пополам. По данным следствия, взятки Кайдалов и Волчек получили за оказание подрядчикам содействия в заключении договора подряда на выполнение работ по реконструкции аэропорта и беспрепятственную их приемку.