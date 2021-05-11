Петрозаводский суд продлил арест экс-министра транспорта Карелии Алексея Кайдалова до 3 сентября

Верховный суд России пока не принял решение об изменении территориальной подсудности по резонансному уголовному делу бывшего главы Минтранса Карелии Алексея Кайдалова, обвиняемого в получении взяток.

Как сообщили корреспонденту "Столицы на Онего" в Петрозаводском городском суде, на сегодняшний день Верховный суд России не принял пока решения об изменении территориальной подсудности по уголовному делу экс-министра по дорожному хозяйству, транспорту и связи Карелии Алексея Кайдалова. Как ранее мы сообщали, с таким ходатайством в апреле обратились в петрозаводский суд двое адвокатов Кайдалова, опасающихся в необъективности при рассмотрении дела их подзащитного в Карелии.

Кстати, 14 апреля – в первый день суда над Кайдаловым, арест которого судья Наталья Федичева продлила до 3 сентября, ему исполнилось 58 лет. И в самом начале заседания суда, напомним, судья Александр Мерков сообщил, что Кайдалов отказался выходить из конвойной комнаты в здании суда, сославшись на плохое состояние здоровья. Ему вызвали бригаду «скорой помощи», и в итоге, следующее судебное заседание было назначено на 19 апреля. При этом судья Мерков сообщил, что кардиолог не нашел серьезных нарушений в состоянии здоровья Кайдалова, медики сделали вывод, что изменение самочувствия экс-министра было «ситуационным». Поэтому врачи предложили предоставить Кайдалову один-два дня на реабилитацию, что суд и сделал. А 19 апреля Александр Мерков, несмотря на возражения гособвинителя, старшего помощника прокурора Петрозаводска Елены Старовойтовой, удовлетворил ходатайство адвокатов Кайдалова о направлении его уголовного дела в Верховный суд России.

Сегодня бывший член карельского правительства Кайдалов находится в ПФРСИ (помещении, функционирующем в режиме следственного изолятора) исправительной колонии строгого режима № 9 Петрозаводска. Как удалось узнать журналисту «Столицы на Онего», содержится он в четырехместной камере, где стоят две двухярусные кровати. В камере, по информации нашему изданию одного из бывших ее «постояльцев», есть холодильник и даже телевизор. По словам нашего собеседника, из тюремной пищи Кайдалов «иногда ест только овсяную кашу и супчик, но предпочитает кушать красную рыбку и копченую курочку». Эти деликатесы, по информации бывшего сокамерника экс-министра, ему «вероятно, передают родные либо он их каким-то образом заказывает сам». При этом, угощать деликатесами сокамерников Кайдалов не спешит и иногда делает это после того, как они поделятся с ним какими-либо своими лакомствами.

Сотрудники СИЗО обычно обращаются к Кайдалову по имени-отчеству: «Алексей Анатольевич».

Напомним, с 11 декабря 2017 года бывший вице-губернатор Ненецкого автономного округа Алексей Кайдалов являлся советником главы Карелии Артура Парфенчикова по вопросам транспорта. По данным источников, в то время его рекомендовал руководителю республики министр транспорта России Максим Соколов.

Глава карельского Минтранса был задержан шестого февраля 2020 года по подозрению во взяточничестве. Задержание министра проводили сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РК и карельского управления Следственного комитета РФ. В момент задержания Кайдалов находился в одном из торговых центров карельской столицы, куда он пришел на обед.

Затем Следком республики предъявил экс-главе Минтранса Карелии Алексею Кайдалову и бывшему заместителю гендиректора аэропорта «Петрозаводск» по строительству Игорю Волчеку обвинение по ст. 290 ч.6 Уголовного кодекса: «Получение взятки, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере».

По версии следствия, в конце 2019 года Алексей Кайдалов и Игорь Волчек получили от одного из питерских подрядчиков по реконструкции аэропорта взятку в размере 800 тысяч рублей. Сообщалось, что это была первая часть от оговоренной суммы в размере 1,5 миллиона рублей. Почти 300 тысяч из них во время обыска обнаружили в кармане дубленки Кайдалова.

Помимо этого, считает следствие, практически в то же время другой подрядчик из Санкт-Петербурга передал Кайдалову и Волчеку миллион рублей. В явке с повинной этот подрядчик рассказал, что из планируемых к передаче Кайдалову и Волчеку трех миллионов рублей, он отдал последнему миллион. Деньги, по имеющейся информации, они поделили пополам. По данным следствия, взятки Кайдалов и Волчек получили за оказание подрядчикам содействия в заключении договора подряда на выполнение работ по реконструкции аэропорта и беспрепятственную их приемку.

Алексей Кайдалов отрицает свою причастность к преступлениям. В апреле судья Петрозаводского городского суда Александр Мерков удовлетворил ходатайство стороны экс-министра об изменении территориальной подсудности уголовного дела. Дело Кайдалова может уйти из Карелии и будет рассмотрено в другом регионе, если соответствующее решение поддержит Верховный суд России.