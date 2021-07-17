Уголовное дело грозит водителю, севшему пьяным за руль в Карелии

Сотрудники ГИБДД в Кондопожском районе Карелии отстранили от управления водителя, который уже не первый раз попадается за вождение в нетрезвом состоянии.

Как сообщили в районной Госавтоинспекции, нарушитель был остановлен накануне вечером на автодороге «Кола» — Кончезеро — Шуйская — Гирвас.

У него были выявлены признаки опьянения. От прохождения медицинского освидетельствования он отказался.

Проверка показала, что что нарушитель 1990 года рождения ранее уже привлекался за нетрезвое вождение. Теперь его ждет уголовное преследование по ст. 264 ч.1 УК РФ « Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию».