Уголовное дело на экс-сотрудника прокуратуры Карелии Симоненко не возбудили

Следственное управление Калининградской области отказалось возбуждать уголовное дело по жалобам сотрудниц местного управления ФССП на домогательства замглавы ведомства.

Как сообщалось ранее, две сотрудницы управления обвинили своего начальника Сергея Симоненко, который в 2009-2010 годах возглавлял кадровую службу прокуратуры Карелии, в действиях сексуального характера на праздничном корпоративе накануне 8 марта.

Как сообщили "Вестям Карелии" коллеги авторов обращения, следственному комитету "не удалось ни подтвердить, ни опровергнуть" факты домогательства.

Подробности – в материале издания.