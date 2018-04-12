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Новости. Общество
14:26, 12 Апреля 2018

Уголовное дело на экс-сотрудника прокуратуры Карелии Симоненко не возбудили

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Следственное управление Калининградской области отказалось возбуждать уголовное дело по жалобам сотрудниц местного управления ФССП на домогательства замглавы ведомства.

Как сообщалось ранее, две сотрудницы управления обвинили своего начальника Сергея Симоненко, который в 2009-2010 годах возглавлял кадровую службу прокуратуры Карелии, в действиях сексуального характера на праздничном корпоративе накануне 8 марта.

Как сообщили "Вестям Карелии" коллеги авторов обращения, следственному комитету "не удалось ни подтвердить, ни опровергнуть" факты домогательства.

Подробности – в материале издания.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
тезка Высоцкого
2018-04-12 15:39:32
люблю тебя до самой смерти
признался дамам прокурор
но вот прошла любовь и слово
придётся данное сдержать
gaudealis
2018-04-12 15:16:38
Успел спрятать орудие преступления.
NIK
2018-04-12 15:09:36
Ждём с этого кадра в Правительстве РК , здесь дам много ,да и все свои , такие же , не подведут как на чужбине.
Andrey+
2018-04-12 14:46:46
Видать долгие годы службы не проши даром - следов не оставляет...
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