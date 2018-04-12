Уголовное дело на экс-сотрудника прокуратуры Карелии Симоненко не возбудили

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Следственное управление Калининградской области отказалось возбуждать уголовное дело по жалобам сотрудниц местного управления ФССП на домогательства замглавы ведомства.
Как сообщалось ранее, две сотрудницы управления обвинили своего начальника Сергея Симоненко, который в 2009-2010 годах возглавлял кадровую службу прокуратуры Карелии, в действиях сексуального характера на праздничном корпоративе накануне 8 марта.
Как сообщили "Вестям Карелии" коллеги авторов обращения, следственному комитету "не удалось ни подтвердить, ни опровергнуть" факты домогательства.
Подробности – в материале издания.
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