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Уголовное дело против полицейских, в машине которых зарезали человека, прекращено в Карелии

Новости. Криминал
15:14, 20 Июля 2020
фото: © Максим Слуцкий/ТАСС
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Следком Карелии прекратил уголовное дело, возбужденное ранее по факту халатности сотрудников ППС, в чьей машине был убит задержанный.

Карельские следователи прекратили уголовное дело, возбужденное весной этого года по факту халатности сотрудников полиции, повлекшей по неосторожности смерть человека. Напомним, в Петрозаводске 28 февраля в служебном автомобиле сотрудников ППС произошло убийство. Жертвой преступления стал 23-летний житель Соломенного Михаил А. По версии следствия, смертельное ножевое ранение ему нанес задержанный мужчина, с которым Михаил оказался в одном спецотсеке патрульной машины.

Следком прекратил уголовное дело в связи с отсуствием состава преступления. Об этом корреспонденту "Столицы на Онего" сообщил адвокат Роман Масалев, сотрудничающий с "Зоной права". Адвокат, представляющий интересы семьи погибшего, получил постановление Следкома о прекращении дела.

По словам Масалева, следствие посчитало, что сотрудники ППС, в чьей машине произошло убийство, в достаточной мере исполнили свои обязанности: они провели наружный осмотр одежды мужчины, при этом по независящим от них причинам не заметили у него нож. В дальнейшем именно этот задержанный нанесет смертельное ножевое ранение своему соседу по спецотсеку патрульной машины, выяснят следователи.

Как сообщил адвокат, два сотрудника полиции, в машине которых был зарезан задержанный, были допрошены в качестве свидетелей. Статуса подозреваемых они не имели.

Адвокат Роман Масалев заявил, что будет обжаловать постановление Следкома о прекращении уголовного дела.

Супруга погибшего Яна Ерошевич заявила корреспонденту "Столицы на Онего", что также готова обжаловать постановление следователей, поскольку считает полицейских виновными в гибели ее мужа.

"Мы плохо относимся к решению следствия и полностью не согласны с этим, так как по вине полицейских, по их халатности, что они не досмотрели, у меня ребенок остался без отца, и человек сидит в тюрьме. Хотя если бы они все правильно сделали и не допустили такой халатности, все было бы по-другому! Ну и так мы это не оставим, мы будем жаловаться в вышестоящие инстанции!", - заявила Яна Ерошевич.

Ранее "Столица на Онего" подготовила текст, в котором подробно описаны обстоятельства убийства в машине полиции, произошедшего в конце февраля 2020 года.

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Комментарии

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Клим
2020-07-20 15:48:37
Начальников этих полицейских можно было бы и посудить .
Generalus87
2020-07-20 15:46:50
Да уж!
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