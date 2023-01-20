Уголовное наказание ждет 18-летнего юношу в Карелии, подговорившего подростка украсть мотоцикл

В Сегеже расследуется уголовное дело о краже мотоцикла, фигурантами которого являются 18-летний местный житель и его друг-подросток, сообщили в Следкоме Карелии.

По данным следствия, в июне 2022 года 18-летний житель Сегежи, используя возрастное превосходство предложил несовершеннолетнему знакомому вместе совершить кражу чужого имущества. Ночью они, убедившись в отсутствии хозяев, через окно пробрались в хозпостройку жилого дома и украли мотоцикл.

В совершении преступления 18-летнему сегежанину предъявлено обвинение.

В настоящее время по данному уголовному делу проводятся следственные действия.

Следственный комитет просит родителей больше интересоваться жизнью своих детей, налаживать доверительные отношения, чтобы уберечь подростков беды.