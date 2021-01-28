Уголовное наказание ждет жительницу Карелии, незаконно "пригревшую" у себя дома трех белорусов

В Сегежском районе местная жительница фиктивно зарегистрировала у себя по месту жительства трех иностранных граждан и попала под уголовную статью, сообщили в прокуратуре Карелии.

По версии следствия, в декабре 2020 года 46-летняя жительница Сегежи в нарушение федерального закона "О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации", не планируя предоставлять свое жилье для фактического проживания иностранным гражданам, через одно из отделений почтовой связи Сегежи фиктивно поставила на учет трех граждан Беларуси, работающих в подрядной организации на территории города, по месту своей регистрации.

Факт фиктивной постановки на учет выявлен сотрудниками полиции в ходе проведения рейдовых мероприятий.

Уголовное дело направлено мировому судье для рассмотрения по существу.