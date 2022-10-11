Угонщик в Карелии разбил автомобиль и бросил его в кювете

В Медвежьегорске сотрудники полиции нашли угнанный автомобиль разбитым в кювете и сообщили эту неприятную новость владельцу машины.

Как рассказали в пресс-службе МВД Карелии, в ходе патрулирования трассы вблизи одного из поселков Медвежьегорского района сотрудники полиции обнаружили в кювете брошенный автомобиль со следами повреждений. Они установили владельца транспортного средства, который сразу написал заявление об угоне. Он пояснил, что уже сутки машиной не пользовался и не знает, что произошло. Накануне потерпевший был в гостях у знакомого, а машину припарковал около его дома. Выпив спиртного, он за руль не сел и ночью ушел домой пешком.

Сотрудники уголовного розыска восстановили цепочку произошедшего и выяснили, что машиной воспользовался 47-летний приятель владельца авто, который организовал застолье. Когда гость ушел, он обнаружил его автомобиль во дворе, нашел ключи и решил прокатиться. На лесной дороге мужчина не справился с управлением и врезался в дерево, после чего покинул место ДТП.

В настоящее время подозреваемый дал признательные показания. По признакам состава преступления возбуждено уголовное дело.