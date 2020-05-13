Угроза эпидемии коронавируса напугала власти и жителей Карелии больше, чем СПИД.

В нынешнем году в республике зарегистрировано 30 летальных случаев ВИЧ-инфицированных.

Удивительно, но первая смерть от новой инфекции произвела на жителей Карелии больше впечатления, чем 30 летальных случаев ВИЧ-инфицированных, которые были зарегистрированы в республике в нынешнем году. По данным регионального Центра СПИД к началу мая в Карелии выявлены свыше 2,6 тысячи заразившихся вирусом иммунодефицита, что в 13 раз больше, чем количество жителей республики, у которых подтвержден коронавирус, но карельские власти почему-то не требуют от населения пользоваться презервативами, как медицинскими масками, хотя ВИЧ, в отличие от коронавируса, остается с инфицированным навсегда.

Читайте подробнее в материале "Почему мы не ходим в магазин в презервативе?"