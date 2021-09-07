Украинский врач рассказала, как сохранить молодость при помощи сала

Украинский врач Людмила Гончарова рассказала, что прием сала может напрямую повлиять на омоложение организма.

Прием сала в пищу может напрямую повлиять на омоложение организма и помочь предотвратить появление опухолей, рассказала РИА Новости известная на Украине врач-иммунолог, генетик и диетолог, автор уникальной методики оздоровления и похудения, основанной на принципах генетического питания, Людмила Гончарова.

«Так как сало является структурным материалом для построения жиров, участвующих в нашем омоложении, то можно сказать, что наша молодость напрямую зависит от насыщенных жирных кислот, то есть сала», — сказала врач.

По ее словам, несмотря на высокую калорийность этот жир не идет в набор веса, а наоборот служит строительным материалом для гормонов, которые синтезируются из жира, участвует в формировании мембраны клетки и таким образом оказывает иммуномодулирующее действие.

«Это является защитой от вирусных инфекций», — отметила Гончарова.

По ее словам, кислоты, из которых состоит сало, являются антиоксидантами и оказывают профилактическое противоопухолевое действие, а также улучшают обменные процессы в организме. Гончарова отмечает, что идея о том, что энергией для организма являются углеводы — миф, по-настоящему хорошо эту роль выполняет именно жир.

«Углеводы — это быстрая энергия для нас, а жиры — это медленная энергия и надолго», — сказала она, добавив, что сало также защищает стенки сосудов.