Ранее судимый житель Карелии по привычке прихватил чужой велосипед

Владелец двухколесного транспорта напрасно понадеялся на домофон, рассказали в МВД Карелии.

В минувший понедельник в дежурную часть полиции Олонецкого района обратился 53-летний гражданин: у него пропал велосипед стоимостью 7,5 тысяч рублей. Владелец хранил его в подъезде и не пользовался антикражными устройствами. Он был уверен, что сохранность его имущества обеспечивает дверь, оборудованная домофоном.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что к хищению причастен 43-летний гражданин, у которого ранее уже возникали проблемы с законом. Он признался, что в тот день приходил в гости к знакомой, которая проживает по соседству с потерпевшим. Уходя, мужчина приметил чужой велосипед и забрал его с собой, однако в дальнейшем одумался и избавился от похищенного.

В настоящее время велосипед найден и возвращен владельцу. По признакам состава преступления возбуждено уголовное дело.