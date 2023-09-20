Уличная собака искусала девочку в Беломорске

Испуганному и искусанному ребенку назначили курс уколов.

В Беломорский суд поступил иск к районной администрации о компенсации морального вреда.



В суд подал родитель девочки, на которую напала и искусала бездомная собака. Ребенку была оказана медицинская помощь, назначен курс уколов.



В иске, в частности, написано, что девочка «перенесла физические страдания и испугалась».



Истец просит взыскать с чиновников 100 тысяч рублей. Назначено судебное заседание, говорится в сообщении объединенной пресс-службы судов Карелии.