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21.10.2020 23:30

Уличных торговцев изгнали с двух проспектов Петрозаводска

Новости. Общество
14:48, 22 Октября 2020
фото: © Администрация Петрозаводска
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Администрация Петрозаводска провела очередной рейд по местам незаконной уличной торговли, сообщили в пресс-службе городской мэрии.

Очередная проверка прошла на Первомайском проспекте и проспекте Александра Невского.

Составлены протоколы по факту незаконного предпринимательства.

Мероприятия по пресечению нелегальной коммерции проводятся на регулярной основе, отметили в мэрии. В рейдах принимают участие сотрудники городского комитета экономического развития, представители отделения исполнения административного законодательства УМВД России по Петрозаводску, государственных надзорных органов.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
однозначно
2020-10-22 14:57:05
Разве это изгнали ? Вот если бы пинками и ссаными тряпками - тогда изнали. А это всего лишь пожурили. Завтра опять придут.
Гость
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