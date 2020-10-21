Уличных торговцев изгнали с двух проспектов Петрозаводска

Администрация Петрозаводска провела очередной рейд по местам незаконной уличной торговли, сообщили в пресс-службе городской мэрии.
Очередная проверка прошла на Первомайском проспекте и проспекте Александра Невского.
Составлены протоколы по факту незаконного предпринимательства.
Мероприятия по пресечению нелегальной коммерции проводятся на регулярной основе, отметили в мэрии. В рейдах принимают участие сотрудники городского комитета экономического развития, представители отделения исполнения административного законодательства УМВД России по Петрозаводску, государственных надзорных органов.
Комментарии