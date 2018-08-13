Уличных торговцев проверит прокуратура в Петрозаводске

Прокуратура Петрозаводска проводит проверка соблюдения санитарно–эпидемиологического, налогового законодательства на объектах розничной нестационарной торговли овощами, фруктами, ягодами.

В качестве специалистов к проверке привлечены сотрудники Роспотребнадзора, администрации Петрозаводска, налоговой службы и УМВД.

По данным пресс-службы карельской прокуратуры, по результатам проведенных надзорных мероприятий будет дана оценка правомерности реализации продукции на объектах розничной нестационарной торговли, в случае выявления нарушений в каждом конкретном случае будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

Сообщить в прокуратуру Петрозаводска об известных фактах нарушений в данной сфере граждане могут по телефону (8142) 593-265 в рабочие часы.