Уличный сон обошелся жителю Карелии в 20 тысяч рублей

Спящего пьяного петрозаводчанина обокрали на улице, сообщили в МВД Карелии.

Житель микрорайона Перевалка, возвращаясь выпившим ночью домой, не смог открыть дверь в подъезд и уснул во дворе.

Через несколько часов мимо спящего проходил 58-летний петрозаводчанин, который по версии следствия, проверил у того карманы. Найдя деньги, случайный прохожий исчез. А мужчине, лишившемуся 20 тысяч рублей, наутро пришлось обращаться в полицию.

В настоящее время по признакам состава преступления возбуждено и расследуется уголовное дело.