Уличный сон обошелся жителю Карелии в 20 тысяч рублей

Спящего пьяного петрозаводчанина обокрали на улице, сообщили в МВД Карелии.
Житель микрорайона Перевалка, возвращаясь выпившим ночью домой, не смог открыть дверь в подъезд и уснул во дворе.
Через несколько часов мимо спящего проходил 58-летний петрозаводчанин, который по версии следствия, проверил у того карманы. Найдя деньги, случайный прохожий исчез. А мужчине, лишившемуся 20 тысяч рублей, наутро пришлось обращаться в полицию.
В настоящее время по признакам состава преступления возбуждено и расследуется уголовное дело.
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