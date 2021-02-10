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Улицу в одном из городов Карелии благоустроят за 94 млн рублей (ФОТО)

Новости. Общество
11:39, 11 Февраля 2021
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В Питкяранте готовится к запуску проект благоустройства улицы Ленина, стоимость реализации которого превышает 94 млн рублей.

Проект "Город Питкяранта – Обустройство улицы Ленина" стал победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды.

Проектировщики представили проект по реконструкции улицы Ленина на заседании межведомственной комиссии Республики Карелия по обеспечению реализации федерального проекта "Формирование комфортной городской среды". Об этом сообщает паблик Питкярантского района.

Проект включает в себя: создание парковых зон, четыре сквера (Заводской, Берёзовый, Мемориальный и Рыночная площадь), а также небольшие скверы в районе улицы Ленина, д. 31 Б. 

Сообщается, что комиссией проект был одобрен. Общая сумма по нему составляет 94 млн 318 тыс. руб.

"Не позднее 1 мая работы должны начаться, а завершиться до 1 ноября. Одновременно на улице Ленина будут выполнены работы, не входящие в проект: прокладка линии газификации, замена системы водоснабжения, частичный ремонт системы водоотведения канализации, восстановление ливнёвки канализации, а также за счёт средств дорожного фонда будет проведено асфальтирование всей улицы Ленина", - говорится в сообщении районного паблика.

Ранее сообщалось, что Петросовет потребовал завершить благоустройство объектов, пострадавших от горе-подрядчиков.

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