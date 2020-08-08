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Улицу в центре Петрозаводска начали ремонтировать в рамках подготовки к 100-летию республики

Новости. Общество
15:41, 09 Августа 2020
фото: администрация Петрозаводска
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Подрядчик приступил к фрезерованию старого асфальта на набережной Гюллинга, сообщили в администрации Петрозаводска.

Компания "Кондопожское ДРСУ" приступила к ремонту набережной Гюллинга в Петрозаводске. В данный момент на магистрали фрезеруют старое асфальтобетонное покрытие. Работы ведутся в рамках подготовки к 100-летию Республики Карелия.

Параллельно подрядчик продолжает ремонтировать тротуары на улицах Куйбышева, Кирова, Дзержинского, Свердлова, Еремеева, Андропова, Правды, Ровио, Германа Титова, а также на проспекте Александра Невского и площади Кирова. Проезжие части восстанавливают на улицах Зайцева, Правды и проезде Автолюбителей.

Кроме того, во всех районах города ведутся работы по устранению деформаций и повреждений дорожного покрытия. Ранее подрядчик завершил ремонт на Вознесенском шоссе, участке улицы Кирова (между проспектом Карла Маркса и улицей Германа Титова), на улицах Фёдора Тимоскайнена и Фабричной.

За каждым этапом работ следят специалисты комитета жилищно-коммунального хозяйства.

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