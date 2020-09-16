Улучшение ситуации в розничной торговле в Карелии признают сами руководители организаций

Почти 11% руководителей организаций розничной торговли в Карелии в третьем квартале заметили улучшение ситуации в отрасли по сравнению со вторым кварталом.

Такие результаты получены Карелиястатом в ходе выборочного обследования конъюнктуры и деловой активности в розничной торговле.

Доля "оптимистов" среди опрошенных руководителей организаций выросла в 4 раза по сравнению с предыдущим опросом – во втором квартале об улучшении сообщили лишь 2,6% респондентов. Кроме того, уменьшилась доля предпринимателей, указавших на ухудшение ситуации (с 23,7% до 16,2%). Как это повлияло на ключевой показатель, характеризующий деловой климат в розничной торговле, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".