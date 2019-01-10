Улыбку молодой мамы из Тюмени признали самой красивой в Мире

Молодая мама из Тюмени победила в конкурсе "Улыбка Вселенной-2019".

Первое место в конкурсе "Улыбка Вселенной-2019" заняла 28-летняя Елена Станиславская из Тюмени. За престижную награду ей пришлось соревноваться с участницами из России, Казахстана, Великобритании, США и Индии, пишет deti.

"И незаменимых — заменили, и неповторимых превзошли. Спасибо всем, кто поддерживал меня!", - прокомментировала Елена свою победу в Instagram.

В ответ пользователи выразили свое восхищение победительнице: "Эта прекрасная улыбка на миллион!", "Поздравляю вас. Улыбка у вас действительно шикарная".

В международном конкурсе "Улыбка Вселенной" могут принять участие только замужние женщины от 23 до 45 лет, при этом имеющие не менее одного ребенка.

Елена Станиславская по образованию юрист, но сейчас работает визажистом. В 2017 году ее признали "Мисс Содружество", а в 2015 Елена получила награду как "Мама года".