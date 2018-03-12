Умер актер Олег Табаков

Скончался советский и российский актер, режиссер театра и кино, народный артист СССР Олег Табаков. Ему было 82 года.

Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на Рен-ТВ.

Последние несколько месяцев Олег Табаков находился в больнице – он был госпитализирован в конце ноября 2017 года. С тех пор о состоянии артиста поступали противоречивые новости: сначала сообщалось, что Табаков болен пневмоний и вскоре выпишется из больницы, позднее стало известно, что ситуация со здоровьем у актера более серьезная – его подключили к аппарату искусственного дыхания, он не может говорить, сохраняя при этом ориентацию в пространстве и времени.

В январе 2018 года новости были утешительными: сообщалось, что актер идет на поправку. Однако уже через месяц стало известно, что большую часть времени Табаков проводит в состоянии искусственной комы. Медики установили, что организм артиста настолько слаб, что просто не справляется с малейшими нагрузками.

Все это время рядом с ним находились родные и близкие.

Олег Табаков – советский и российский актер, режиссер и педагог, актер озвучивания, один из основателей театра "Современник", руководитель театров "Табакерка" и МХТ имени Чехова, ректор Школы-студии МХАТ с 1986 по 2000 годы.

Большинство фильмов с его участием стали классикой отечественного кинематографа: "Семнадцать мгновений весны", "Война и мир", "Д'Артаньян и три мушкетера", "Несколько дней из жизни Обломова", "Человек с бульвара Капуцинов" и многие другие. Кроме этого, за плечами артиста – множество выдающихся театральных работ.