Умер бывший министр здравоохранения Карелии Геннадий Оглоблин

Геннадий Оглоблин скончался 15 июля на 70-м году жизни, сообщили в отделении Фонда соцстрахования по Карелии.

Геннадий Васильевич Оглоблин, с 1998 года по 2004 год занимавший пост министра здравоохранения Карелии, скоропостижно скончался в понедельник, 15 июля.

Геннадий Оглоблин родился 16 мая 1950 года в Кандалакше. В 1978 году окончил медицинский факультет Петрозаводского государственного университета. В 2000 году защитил кандидатскую диссертацию.

Работал главным врачом, занимал руководящие должности в аппарате администрации Петрозаводска по организации здравоохранения, работал в должности министра здравоохранения Карелии, являлся членом правительства республики, был руководителем регионального отделения Фонда социального страхования по РК.