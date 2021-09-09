Умер двукратный олимпийский чемпион в метании молота Юрий Седых, рекорд которого не могут побить с 1986 года

Советский атлет, двукратный олимпийский чемпион в метании молота Юрий Седых умер в возрасте 66 лет.

Об этом сообщил президент Национального олимпийского комитета Украины Сергей Бубка. Седых установил мировой рекорд на чемпионате Европы-1986 (86,74 м), который до сих пор никому не удалось превзойти, пишут «Ведомости».

«Глубоко скорбим о кончине Юрия Седых. Выдающийся двукратный олимпийский чемпион, чей фантастический мировой рекорд в метании молота все еще не побит», — написал Бубка в своем Twitter. Во Всероссийской федерации легкой атлетики сообщили, что Седых скончался 14 сентября от сердечного приступа. Место смерти спортсмена не указывается.

Седых родился в 1955 г. в Новочеркасске Ростовской области. В 1975 г. советский атлет добился бронзы на Универсиаде, а уже через год, на Олимпийских играх 1976 г. в Монреале, он завоевал свое первое золото, став чемпионом в возрасте 21 года. На московской Олимпиаде-1980 Седых также выиграл золото. Последний раз Седых выступал на Олимпиаде 1988 г. в Сеуле, где завоевал серебро. Также спортсмен трижды становится чемпионом Европы (1978, 1982, 1986), а на закате спортивной карьеры в 1991 г. выиграл единственный титул чемпиона мира (1983 – вице-чемпион мира).

Результат Седых в метании молота, установленный на чемпионате Европы в Штутгарте в 1986 г. (86,74 м) до сих пор не побит и уже 35 лет находится в списке мировых рекордов.