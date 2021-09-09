Реклама
Хватит кормить Москву! Наши деньги должны работать на нас! (ВИДЕО)
09.09.2021 15:03
Новому Законодательному собранию – НОВЫЕ ЛЮДИ! (ВИДЕО)
10.09.2021 14:04
Председатель ЦИК Карелии Алексей Бахилин рассказал об особенностях избирательной кампании - 2021 (ВИДЕО)
Сегодня 15:27
В Петрозаводске открывается Центр общественного наблюдения
Сегодня 14:18
Одни из самых трудолюбивых людей в Карелии живут в Сегежском районе (ВИДЕО)
14.09.2021 19:11
Общественная палата Карелии провела учёбу с блогерами-наблюдателями
12.09.2021 17:19
Проголосовать можете так, как вам удобно
12.09.2021 17:04
Ученые решили заселить Сибирь мамонтами для борьбы с глобальным потеплением 2
14.09.2021 22:30
Министр образования Карелии назвал районы, которые получат новые школьные автобусы 1
Сегодня 07:45
Экс-глава поселения в Прионежском районе Карелии осуждена за махинации с землей 4
Сегодня 06:40
Парфенчиков греб на лодке полтора часа ради молитвы на острове (ФОТО) 16
Сегодня 10:13
Глава Карелии и прокурор республики посадили карликовые березы (ФОТО) 7
Сегодня 13:28
Еще один общественно-деловой комплекс строят в самом центре Петрозаводска 6
Сегодня 15:52
Власти Петрозаводска до конца года собираются потратить 1,4 млрд рублей, в основном, на стройки 3
Сегодня 12:51

Умер двукратный олимпийский чемпион в метании молота Юрий Седых, рекорд которого не могут побить с 1986 года

Новости. Общество
17:20, 15 Сентября 2021
фото: Набатов Юрий/ТАСС

Новости партнеров

Советский атлет, двукратный олимпийский чемпион в метании молота Юрий Седых умер в возрасте 66 лет.

Об этом сообщил президент Национального олимпийского комитета Украины Сергей Бубка. Седых установил мировой рекорд на чемпионате Европы-1986 (86,74 м), который до сих пор никому не удалось превзойти, пишут «Ведомости».

«Глубоко скорбим о кончине Юрия Седых. Выдающийся двукратный олимпийский чемпион, чей фантастический мировой рекорд в метании молота все еще не побит», — написал Бубка в своем Twitter. Во Всероссийской федерации легкой атлетики сообщили, что Седых скончался 14 сентября от сердечного приступа. Место смерти спортсмена не указывается.

Седых родился в 1955 г. в Новочеркасске Ростовской области. В 1975 г. советский атлет добился бронзы на Универсиаде, а уже через год, на Олимпийских играх 1976 г. в Монреале, он завоевал свое первое золото, став чемпионом в возрасте 21 года. На московской Олимпиаде-1980 Седых также выиграл золото. Последний раз Седых выступал на Олимпиаде 1988 г. в Сеуле, где завоевал серебро. Также спортсмен трижды становится чемпионом Европы (1978, 1982, 1986), а на закате спортивной карьеры в 1991 г. выиграл единственный титул чемпиона мира (1983 – вице-чемпион мира).

Результат Седых в метании молота, установленный на чемпионате Европы в Штутгарте в 1986 г. (86,74 м) до сих пор не побит и уже 35 лет находится в списке мировых рекордов.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
09.09.2021, 12:03
Участники известной в Карелии банды «карловских» снялись в фильме «Брат»
13.09.2021, 17:17
Следком рассказал подробности трагедии в Петрозаводске, где женщина выпала из окна
12.09.2021, 15:07
Очевидцы рассказали о гибели женщины, выпавшей из окна в Петрозаводске
12.09.2021, 09:47
Колонна мотоциклистов спровоцировала ДТП в центре Петрозаводска (ВИДЕО)
11.09.2021, 17:34
Заблудившегося в лесу пенсионера нашли живым на четвертые сутки поисков
14.09.2021, 06:40
В Петрозаводске будут судить педофила, растлевавшего девочек через соцсети

Чтиво

Сегодня 14:00
Без политики
Финансовый консультант как невидимая сторона защиты бизнеса
Во время роста пандемии бизнес переживал не самые лучшие времена: запрет ведения деятельности, невозможность личных встреч — все это ударило по предпринимателям.
Карельская старина и виртуальная реальность
14.09.2021 15:32
Пластический хирург Арутюн Зиалян: «Нос – это недооцененный маркер возраста»
11.09.2021 16:36
архив чтиво

Медиа

Лучи Победы в Петрозаводске 2021
22.06.2021 09:59
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»