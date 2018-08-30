Умер Иосиф Кобзон

Скончался эстрадный певец Иосиф Кобзон.

Об этом 30 августа родственники артиста сообщили радиостанции "Говорит Москва". Позже информацию подвердили представители певца.

Ему было 80 лет.

Как пишет Лента.ру, 27 июля сообщалось, что певца подключили к аппарату вспомогательной вентиляции легких. Перед этим артиста перевели в реанимацию в отделении нейрохирургии в одной из московских больниц. Его состояние оценивалось как стабильно тяжелое.

В тот же день пресс-секретарь Кобзона Варвара Виноградова заявила, что госпитализация певца была плановой и в реанимацию его не переводили. С таким же сообщением выступила 26 июля супруга артиста Нинель Кобзон. Источник РИА Новости в Госдуме заявил, что депутат находится в стабильно тяжелом состоянии и проходит курс химиотерапии.

У Кобзона диагностировали рак в 2005 году.