Умер известный художник Карелии Александр Трифонов

На 75-м году жизни скончался заслуженный деятель искусств Карелии, член Союза художников России Александр Трифонов.

Ушел из жизни художник, имя и творчество хорошо известны любителям изобразительного искусства. Об этом сообщили в Министерстве культуры Карелии.

Александр Александрович Трифонов родился 18 апреля 1946 года в Люберцах Московской области. По окончания отделение живописи художественно-промышленного училища им. М.И.Калинина он в 1972 году приехал в Петрозаводск и с тех пор жил и работал здесь.

За плечами Александра Трифонова – интересные выставки, немало произведений со счастливой судьбой, которые вошли в музейные и частные коллекции, были приняты и поняты зрителями прежде всего из-за неповторимости художественной интонации автора. Среди тем и образов, проходящих через все его творчество, наиболее важной и основной является тема, которую можно обозначить как «мир природы и мир человека». На его картинах мир природы – травы, цветы, деревья, планеты – это мир загадочный и реальный, мир вечных превращений, мир космоса, созданный воображением художника. За годы работы его творчество претерпевало заметные трансформации. Но, будучи достаточно цельным художником, он менялся, оставаясь верным тем стержневым этическим и эстетическим принципам, которые были определены и осознаны им в самом начале его творческой деятельности.

Интеллигентный, вежливый и скромный человек, он то же самое ценил в людях. В своем творчестве он всегда был искренен и свободен. Работы Александра Трифонова находятся в постоянной экспозиции Музея изобразительных искусств Республики Карелия, представляя яркую страницу карельского изобразительного искусства.

Министерство культуры Карелии выражает глубокие соболезнования родным и близким Александра Александровича Трифонова.