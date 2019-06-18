Умер известный карельский журналист и писатель Андрей Туоми

Об этом стало известно сегодня, 18 июня.

Онлайн-журнал "Черника" сообщил о смерти редактора Андрея Туоми.

Родился в деревне Вокнаволок Калевальского района. В журналистике начала 90-х гг. Был редактором районных газет "Новости Калевалы" (2008-2012), "Северные Вести" (2000-2002). Издал четыре книги: две - повести и рассказы "Только не умирай" (2002), "Слезы Ангела" (2009), два сборника стихов – "Первый виток" (1998) и "Как много в жизни пройдено дорог" (2012).

В 2019 году стал лауреатом конкурса Союза журналистов Карелии в номинации: Главная тема за материал: "Красная рыба в мутной воде".