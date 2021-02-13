Умер известный в Карелии строитель Владимир Бордановский

Скончался Почетный гражданин города Петрозаводска, залуженный строитель Карелии Владимир Бордановский.

По сообщению администрации города, 12 февраля на 82-м году жизни скончался председатель правления КРОО бывших малолетних узников концлагерей Владимир Леонтьевич Бордановский.

Владимир Леонтьевич родился в 1939 году. В 1965 году начал работать строителем в Карельском филиале Академии наук СССР, где принял активное участие в строительстве зданий по ул. Пушкинской. В 1983 году Владимир Леонтьевич возглавил Управление капитального строительства горисполкома. При его участии в Петрозаводске было построено более 2,5 млн. кв. метров жилой площади, возведены микрорайоны Кукковка, Древлянка, реконструированы Ключевая, Голиковка, Зарека и Перевалка, построены лучшие по тем временам на Северо-Западе очистные водопроводные и канализационные сооружения. В 1989 году Владимиру Леонтьевичу Бордановскому было присвоено звание "Заслуженный строитель Карелии".

Владимир Леонтьевич вел активную общественную работу по патриотическому воспитанию молодёжи и являлся председателем правления КРОО бывших малолетних узников концлагерей, директором музея "Жертв фашизма им. М. Кольбе", членом оргкомитета "Победа".

3 июня 2015 года за выдающийся вклад в развитие города и укрепление его авторитета решением Петросовета Владимиру Леонтьевичу было присвоено звание "Почетный гражданин Петрозаводска".

В администрации Петрозаводска выразили искренние соболезнования родным и близким Владимира Бордановского.

Ранее сообщалось, в возрасте 92 лет скончался ветеран педагогического труда и спорта, заслуженный работник физической культуры России и Карелии Юрий Шлыков.