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Умер народный артист СССР Василий Лановой

Новости. Общество
00:08, 29 Января 2021
фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости
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На 88-м году жизни умер народный артист СССР Василий Лановой.

Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на мэра Москвы Сергея Собянина.

В начале января актера с женой Ириной Купченко госпитализировали с коронавирусом.

"Пришла горькая новость. Ушел из жизни великий артист, всенародно любимый актер Василий Семенович Лановой. Его мужественные и благородные герои стали кумирами миллионов зрителей. Образы, которые он создал в кино и в театре, невозможно забыть... Соболезную родным и близким Василия Семеновича. Светлая память", - написал Собянин в Instagram.

Лановой родился 16 января 1934 года, является артистом Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова. Он народный артист СССР, лауреат Ленинской премии, Герой Труда России, председатель попечительского совета патриотической акции "Бессмертный полк", заведующий кафедрой сценической речи, профессор Театрального училища имени Бориса Щукина.

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