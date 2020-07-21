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Умер полковник милиции Виктор Высоких

Новости. Общество
14:59, 22 Июля 2020
фото: © Столица на Онего
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Ветеран МВД, полковник милиции Виктор Высоких ушел из жизни 21 июля в возрасте 60 лет.

Прощание с ветераном МВД, полковником милиции Виктором Владимировичем Высоких состоится в пятницу, 24 июля.

Напомним, Виктор Высоких занимал должность заместителя начальника милиции общественной безопасности МВД Республики Карелия.

В 2006 году, когда в Кондопоге произошли массовые погромы и поджоги имущества выходцев с Кавказа, полковник Виктор Высоких руководил подразделениями органов внутренних дел, направленными в город для пресечения беспорядков. По версии гособвинения, которую рассматривал Верховный суд, Высоких не запретил проведение незаконного митинга около городского мини-рынка и у здания администрации района, участники которого учинили в дальнейшем массовые беспорядки. Также гособвинение утверждало в суде, что подсудимый не организовал работу по охране общественного порядка, допустил проведение погромов торговых точек. Все эти обвинения отвергал коллегия присяжных заседателей, признавшая Высоких невиновным. Весной 2008 года Высоких был оправдан судом, в 2009-ом реабилитирован.

В 2018 году Виктор Высоких потерял сына – адвоката Алексея Высоких, который погиб в ДТП в возрасте 36 лет.

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