Умер последний в мире самец северного белого носорога

В Кении умер последний самец северного белого носорога по кличке Судан.

Об этом сообщает RT со сылкой на организацию Ol Pejeta Conservancy.

Отмечается, что 45-летнее животное умерло из-за возрастного заболевания, которое привело к дегенеративным изменениям мышц и костей и повреждениям кожи.

В последние сутки состояние носорога ухудшилось, и ветеринары приняли решение его усыпить.

После его гибели на планете остались только две особи северного белого носорога — самки Наджин и Фату.