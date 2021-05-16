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Умер создатель системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб «112» в Карелии

Новости. Общество
12:08, 17 Мая 2021
фото: © umc.karelia.ru
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Ушел из жизни бывший первый заместитель председателя Госкомитета Карелии по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения Валерий Назаренко.

В минувшую субботу, 15 мая, в возрасте 65 лет скончался Валерий Назаренко, сообщили в Госкомитете.

Валерий Васильевич отдал работе в органах исполнительной власти Карелии, уполномоченных решать задачи в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, спасания людей на водных объектах, более 15 лет своей жизни. До 27 октября 2020 года являлся первым заместителем председателя Госкомитета Карелии по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения.

За время работы зарекомендовал себя как отличный организатор и компетентный руководитель. Им была проведена большая работа по укреплению материально-технической базы пожарных подразделений противопожарной службы республики и Карельской республиканской поисково-спасательной службы, подведомственных Государственному комитету. Под его руководством в Карелии была создана система обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112».

Валерий Васильевич не раз проявлял себя в сложных ситуациях. Так, во время операции на Онежском озере, вблизи поселка Голяши, в 2007 году на мель встала баржа, которая перевозила 4 тысячи 100 тонн мазута. Из-за небольшого крена около 10 тонн топлива оказалось в воде. Валерий Васильевич участвовал в проведении операции по снятию той самой биржи с водоема.

Валерий Назаренко награжден медалью «За боевые заслуги», имеет звание «Заслуженный спасатель Республики Карелия».

«Коллективы Государственного комитета Карелии по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения и ГКУ РК „ЭТУ“ выражают семье усопшего свои самые искренние соболезнования. Валерий Васильевич навсегда останется в наших сердцах и памяти как настоящий профессионал, талантливый руководитель и прекрасный человек с большим добрым сердцем!» — говорится в некрологе.

Прощание с Валерием Васильевичем состоится 19 мая с 12.00 до 13.00 часов по адресу: Петрозаводск, ул.Вольная, д. 4 , траурный зал № 2.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Ded
2021-05-17 12:43:38
Грустно. Соболезнования близким и друзьям. Нормальный был мужик.
Изя
2021-05-17 14:03:33
Ded, откуда знаешь ???)))
Гость
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