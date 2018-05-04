Умер старейший актер театра кукол Карелии Юрий Андреев

В Петрозаводске 4 мая после продолжительной болезни на 82-году жизни умер старейший актер театра кукол Карелии, бывший главный режиссер Юрий Иванович Андреев.

Об этом "Столице на Онего" рассказали в театре.

Как указано на сайте учреждения культуры, в сентябре 1953 года пришёл в театр кукол Юрий Андреев, которому было 16 лет и работал актером-кукловодом. В ноябре 2016 года состоялось празднование 80-летия старейшего актёра, режиссёра и драматурга Театра кукол Карелии, народного артиста Республики Карелия Юрия Ивановича Андреева.

С 1981 по 1991 год он был главным режиссёром театра кукол. Юрий Иванович Андреев - актер, драматург, автор многих спектаклей на карельскую тему. Его спектакли долго жили в репертуаре театра и радовали зрителей разных поколений, а постановки по карельским сказкам во все года были особо любимы зрителями - "Голубая важенка", "Красавица Насто", "Парень-Березовая чурка", "Карельская сказка" и прочие. Особое место занимали спектакли по народному карело-финскому эпосу "Калевала": "Колдунья Лоухи", "Песнь о Сампо".

Ярким успехом театра стал спектакль "Картины Калевалы" (1989, режиссер - Юрий Андреев, художник - Тамара Юфа, музыка Гельмера Синисало). С этим спектаклем театр много и успешно гастролировал. После нескольких восстановлений "Чёртовой мельницы" в репертуаре снова появился спектакль для взрослых: "Божественная комедия" И. Штока (режиссёр - Ю.И. Андреев, художник - Ю.Н. Минаев, композитор - В.А. Дулев).