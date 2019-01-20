Умер старейший мужчина на Земле

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В Японии в возрасте 113 лет умер старейший мужчина Земли Масадзо Нонака.
Долгожитель скончался в своем доме на острове Хоккайдо, пишет "Российская газета" со сслыкой на агентство Kyodo
Масадзо Нонака родился в 1905 году. Последние годы он жил вместе с внуками в поселке Асеро у подножия горы Мэакан на севере острова. Семья Нонака управляет расположенным в этой местности небольшим отелем на термальных источниках. Долгожитель имел пристрастие к сладостям и чтению газет, любил смотреть по телевизору поединки сумо и оперу.
Масадзо был признан старейшим мужчиной на Земле в 2018 году - после кончины предыдущего долгожителя Дзироэмона Кимуро, умершего в возрасте 116 лет. Япония - мировой лидер по продолжительности жизни.
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