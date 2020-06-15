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Умер ветеран карельского спорта Александр Гойхенберг

Новости. Общество
09:55, 16 Июня 2020
фото: © спортивная школа №2/csdusshor.ru
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Александр Александрович ушел из жизни 14 июня на 83 году жизни, сообщили в мэрии Петрозаводска.

Александр Гойхенберг был известным в республике и стране специалистом физической культуры и спорта, Заслуженным работником физической культуры России.

С 1980 года работал тренером-преподавателем по шахматам во Дворце пионеров и в ДЮСШ-7 Петрозаводска. Подготовил двух серебряных призеров первенства СССР по шахматам, членов сборной команды РСФСР Игоря Бурсина и Антона Сидоркова.

Начиная с 1987 года Александр Гойхенберг в течение 24 лет работал директором ДЮСШ-7, Центральной ДЮСШ-2 –СДЮСШОР-2 Петрозаводска. На протяжении 20 лет спортивная школа под его руководством становилась многократным победителем всероссийских и республиканских смотров-конкурсов.

Прощание с Александром Гойхенбергом состоится 17 июня с 11.00 до 12.00 в городском траурном зале на улице Вольной, 4.

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