Умер ветеран строительной отрасли Карелии Иван Лысенко

В субботу, 13 июля, на 92-м году ушел из жизни ветеран строительной отрасли Карелии, писатель Иван Андреевич Лысенко.

Иван Лысенко родился 7 января 1928 года. После окончания Ворошиловградского техникума железнодорожного транспорта в 1948 году и Ленинградского института железнодорожного транспорта в 1956 году по специальности инженер по постройке технических и гражданских зданий (с отличием) по распределению был направлен в Петрозаводск.

В марте 1963 года Лысенко был избран заместителем, а затем, первым заместителем председателя Петрозаводского горисполкома. В этой должности работал до декабря 1969 года.

С декабря 1969 года до марта 1976 года работал управляющим Петрозаводским жилстройтрестом Минпромстроя СССР.

В марте 1976 года постановлением Совета министров Карельской АССР был назначен начальником Управления капитального строительства. В этой должности работал по октябрь 1991 года. С октября 1991 года – на пенсии. Автор мемуаров "Повесть о строителях Карелии".

Иван Лысенко при непосредственное участие в строительстве железнодорожных вокзалов в Петрозаводске и Кондопоге; в реконструкции локомотивных депо в связи с переводом Октябрьской железной дороги на тепловозную тягу на станциях Петрозаводск и Медвежья Гора, строительстве Речного вокзала и автовокзала в Петрозаводске; застройке улиц Профсоюзов, Октябрьского проспекта, Первомайского шоссе, проспекта Ленина, площади Гагарина; больниц республиканской, железнодорожной и БОПа.

Прощание с Иваном Андреевичем Лысенко состоится во вторник, 16 июля, с 13.00 до 14.00 в траурном зале №1 на улице, Вольная, д.4.