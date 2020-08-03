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Умер житель Карелии, у которого диагностировали внебольничную пневмонию

Новости. Происшествия
08:47, 04 Августа 2020
фото: © Михаил Терещенко/ТАСС
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Количество летальных исходов от внебольничной пневмонии с начала апреля увеличилось до 69, сообщили в региональном оперштабе по борьбе с COVID-19.

За минувшие сутки зарегистрирован один летальный исход – умер 65-летний мужчина с сопутствующей сердечно-сосудистой патологией. Тест на коронавирус отрицательный.

За сутки пять человек госпитализированы с внебольничной пневмонией.

Начиная с 1 апреля, с пневмонией в больницы попал 1040 пациент, 69 человек умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

Всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID-19.

Напомним, по состоянию на 4 августа число инфицированных в республике возросло до 2418, за сутки – 34 новых случая ковида.

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Комментарии

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Изя
2020-08-04 08:54:20
Борются власти с корновирусом , а люди умирают от пневмонии . бардак .
Гость
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