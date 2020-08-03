Умер житель Карелии, у которого диагностировали внебольничную пневмонию

Количество летальных исходов от внебольничной пневмонии с начала апреля увеличилось до 69, сообщили в региональном оперштабе по борьбе с COVID-19.

За минувшие сутки зарегистрирован один летальный исход – умер 65-летний мужчина с сопутствующей сердечно-сосудистой патологией. Тест на коронавирус отрицательный.

За сутки пять человек госпитализированы с внебольничной пневмонией.

Начиная с 1 апреля, с пневмонией в больницы попал 1040 пациент, 69 человек умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

Всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID-19.

Напомним, по состоянию на 4 августа число инфицированных в республике возросло до 2418, за сутки – 34 новых случая ковида.