Умерла главный аллерголог Карелии врач Тамара Ерина

Ушла из жизни аллерголог-пульмонолог Республиканской больницы им. В.А.Баранова Тамара Ерина.
Как сообщается в паблике Республиканской больницы, не стало выдающегося врача, яркой личности, замечательного человека и коллеги. Работа была главным в жизни Тамары Ериной, она была профессионалом своего дела.
Тамара Сергеевна начала работать в Республиканской больнице им. В.А.Баранова в 1971 году сразу после окончания медицинского факультета Петрозаводского государственного университета и клинической ординатуры. С 1979 года работала в пульмонологическом отделении со дня его открытия.
Более 30 лет Тамара Ерина являлась бессменным главным внештатным аллергологом Министерства здравоохранения Карелии.
В 2005 году ей присвоено почетное звание Заслуженного врача Республики Карелия.
Коллеги навсегда запомнят её как человека незаурядного, яркого, излучающего огромную энергию. Коллектив Республиканской больницы приносит глубочайшие соболезнования родным и близким, говорится в некрологе.
Прощание с Тамарой Сергеевной Ериной состоится 13 декабря с 15:00 до 16:00 в Траурном зале на ул. Вольной, д. 4.
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