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Умерла известная и удостоенная многих наград учительница в Петрозаводске

Новости. Общество
09:28, 15 Мая 2021
фото: группа лицея №13 Вконтакте
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Ушла из жизни педагог лицея №13 Петрозаводска, «Почетный работник основного общего образования Российской Федерации» Наталья Ляпина.

Некролог опубликован на странице лицея Вконтакте.

Наталия Ляпина работала учителем истории и обществознания лицея с 1998 года. С 2004 года руководила школьным музеем «Дети войны», создала лекторскую группу, которая проводит экскурсии, занимается исследовательской деятельностью. Она проводила активную работу с ветеранами, сотрудничала с Карельским союзом бывших малолетних узников фашистских концлагерей и общественной организацией «Жители блокадного Ленинграда». Много лет под ее руководством в Лицее проводились праздники, конференции, митинги ко Дню Победы.

«Наталия Алексеевна — известный и уважаемый в городе педагог, руководитель методического объединения учителей истории и обществознания МОУ «Лицей № 13», добрый и отзывчивый человек. Многолетний добросовестный труд Наталии Алексеевны неоднократно отмечался Благодарственными письмами Министерства образования Республики Карелия и Администрации Петрозаводского городского округа. В 2006 году учителю присвоено звание «Почетный работник основного общего образования Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Прощание с Наталией Алексеевной состоится по адресу: ул. Вольная д. 4, зал № 1, 18 мая с 12.00 до 13.00

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