Умерла известный деятель культуры Карелии Любовь Николюкина

Ушла из жизни преподаватель Карельского колледжа культуры и искусств Любовь Николюкина.

После тяжелой и продолжительной болезни скончалась Любовь Николаевна Николюкина, известный специалист в области культуры речи, словесного действия, народного поэтического слова, сообщили в Минкультуры республики.

Вся трудовая жизнь Любови Николаевны прошла в стенах Карельского колледжа культуры и искусств. Она окончила театральное отделение культпросветучилища, а затем стала преподавать дисциплины, связанные с речью. Любовь Николаевна была в числе создателей этнохудожественного отделения, автором поэтических композиций, которые с успехом звучали не только в стенах колледжа, но и на разных сценических площадках Петрозаводска и Карелии.

Нет в Карелии учреждения культуры, где бы ни работали ее выпускники. Преподаватели и студенты колледжа ценили Любовь Николаевну за ее деловые качества, профессионализм, умение достигать поставленных целей. Добрые воспоминания о ней на всю жизнь останутся в сердцах окружающих ее людей.

Коллектив Министерства культуры республики приносит соболезнования родным и близким.

Прощание с Любовью Николаевной состоится 20 сентября с 9:00 до 10:00 по адресу улица Вольная 4 (зал 1).

Ранее сообщалось, церемония прощания с директором Национального театра Карелии Ириной Шумской пройдет в Петрозаводске 20 сентября.