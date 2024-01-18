Умерла женщина, сбитая автобусом в Петрозаводске

В реанимации умерла пенсионерка, попавшая под колеса автобуса 18 января.

Пожилая женщина, которая находилась после дорожной аварии в отделении реанимации Республиканской больницы скорой и экстренной медицинской помощи в Петрозаводске в состоянии комы, скончалась.

Родственники женщины подтвердили ее смерть.

В пресс-службе республиканского Минздрава «Столице на Онего» подтвердили смерть потерпевшей.

Напомним, жесткая авария случилась на Комсомольском проспекте 18 января в 9.27 утра. Пересекавшая дорогу пенсионерка попала под колеса автобуса ПАЗ.

Как позже уточнили в ГИБДД Петрозаводска, за рулем автобуса находился водитель 1991 года рождения.