Умерла женщина, сбитая автобусом в Петрозаводске

В реанимации умерла пенсионерка, попавшая под колеса автобуса 18 января.
Пожилая женщина, которая находилась после дорожной аварии в отделении реанимации Республиканской больницы скорой и экстренной медицинской помощи в Петрозаводске в состоянии комы, скончалась.
Родственники женщины подтвердили ее смерть.
В пресс-службе республиканского Минздрава «Столице на Онего» подтвердили смерть потерпевшей.
Напомним, жесткая авария случилась на Комсомольском проспекте 18 января в 9.27 утра. Пересекавшая дорогу пенсионерка попала под колеса автобуса ПАЗ.
Как позже уточнили в ГИБДД Петрозаводска, за рулем автобуса находился водитель 1991 года рождения.
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