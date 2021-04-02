Умерли еще трое: новые жертвы коронавируса в Карелии

В Карелии за сутки подтверждены еще три летальных исхода от коронавирусной инфекции.
Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с пандемией.
В Республиканской инфекционной больнице скончались житель Суоярви 1937 года рождения и житель Петрозаводска 1956 года рождения, а в Медвежьегорской ЦРБ умер житель поселка Пиндуши 1937 года рождения.
Все трое пациентов имели сопутствующие хронические заболевания.
Коронавирусная инфекция в Карелии за минувшие сутки выявлена у 73 человек. Из этого числа 70 человек заболели, из них 15 имеют симптомы средней тяжести, пять человек в тяжелом состоянии.
Выздоровели еще 123 человека.
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