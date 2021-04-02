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Умерли еще трое: новые жертвы коронавируса в Карелии

Новости. Общество
09:20, 03 Апреля 2021
фото: © Сергей Бобылев/ТАСС
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В Карелии за сутки подтверждены еще три летальных исхода от коронавирусной инфекции.

Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с пандемией.

В Республиканской инфекционной больнице скончались житель Суоярви 1937 года рождения и житель Петрозаводска 1956 года рождения, а в Медвежьегорской ЦРБ умер житель поселка Пиндуши 1937 года рождения.

Все трое пациентов имели сопутствующие хронические заболевания.

Коронавирусная инфекция в Карелии за минувшие сутки выявлена у 73 человек. Из этого числа 70 человек заболели, из них 15 имеют симптомы средней тяжести, пять человек в тяжелом состоянии.

Выздоровели еще 123 человека.

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Комментарии

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Off
2021-04-03 09:41:51
,зато лихо отплясывали на Масленицу.
Изя
2021-04-03 09:26:59
Умирают уже у редакции не люди , а жертвы , однако ))) :)
Гость
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