"Умные пешеходные переходы" появятся на двух улицах Петрозаводска

Новости по теме
Загрузка...
Администрация столицы Карелии планирует в 2019 году установить на двух улицах "Умные пешеходные переходы", оборудование которых позволит заранее предупреждать водителей о нахождении людей на "зебре".
Планы администрации подтверждаются проектом изменений в бюджете города, согласно которым в 2019 году будут выделены средства не оборудование таких пешеходных переходов. Они появятся на улице Чапаева и Лесном проспекте.
Система "Умный пешеходный переход" разработана компанией "АйТи Умный город". Согласно технической документации, размещенной на сайте компании, предлагается три режима работы оборудования.
Подробнее читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
Все главное - здесь: #stolicaonego
Новости по теме
Выбор читателей
21.05.2019, 13:49
18.05.2019, 09:56
20.05.2019, 13:13
17.05.2019, 21:30
20.05.2019, 11:33
Аналитика
Сегодня 14:47
Обществоведение
У Карелии на это нет ни денег, ни достаточного количества реставраторов.
22.05.2019 14:33
22.05.2019 10:57
20.05.2019 13:27
20.05.2019 11:46
Чтиво
Сегодня 11:37
Личное мнение
Социологи зафиксировали значимые изменения в массовом сознании россиян – запрос на перемены. Масштабные, рискованные и непроверенные – лишь бы они наступили вскорости.
22.05.2019 13:50
13.05.2019 09:57
08.05.2019 12:28
Медиа
Сегодня 12:25
Опрос
Где вы планируете провести отпуск?
Комментарии