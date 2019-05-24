"Умные пешеходные переходы" появятся на двух улицах Петрозаводска

Администрация столицы Карелии планирует в 2019 году установить на двух улицах "Умные пешеходные переходы", оборудование которых позволит заранее предупреждать водителей о нахождении людей на "зебре".

Планы администрации подтверждаются проектом изменений в бюджете города, согласно которым в 2019 году будут выделены средства не оборудование таких пешеходных переходов. Они появятся на улице Чапаева и Лесном проспекте.

Система "Умный пешеходный переход" разработана компанией "АйТи Умный город". Согласно технической документации, размещенной на сайте компании, предлагается три режима работы оборудования.

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