Лампа светодиодная E27
50
30
Лопата снеговая
280
199
Блюдо прямоугольное
500
299
Костюм зимний ШЕРВУД
4500
3999
Сапоги АЛЯСКА -40
1300
999
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
21:05, 11 Декабря 2018
фото: ТАСС / Егор Алеев

"Умные счетчики" на газ обойдутся россиянам в 130 млрд рублей

Загрузка...

Вице-премьер Дмитрий Козак поручил разработать предложения о внедрении "умных счетчиков" на газ.

Предложения должны быть представлены к марту 2019 года. Переход на такие системы может обойтись населению почти в 130 млрд рублей, сообщает "Коммерсантъ".

Вопрос поднимался на совещании по развитию интеллектуальных систем учета. Несмотря на то, что он подробно не обсуждался, в итоговом протоколе он был зафиксирован.

Представитель вице-премьера Илья Джус сообщил, что вице-премьер поручил "первичную проработку вопроса". "Газпром межрегионгаз" будет участвовать в процессе только на этапе согласования.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Цапик
2018-12-11 21:32:40
Очередной побор,как и капремонт, платон и др....
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
05.12.2018, 12:17
СРОЧНО: Президиум Верховного суда РФ отменил приговор и прекратил уголовное преследование Девлета Алиханова – его полностью оправдали
06.12.2018, 10:26
Некуда идти
05.12.2018, 17:49
Два человека погибли в страшном ДТП с автобусом в Карелии
06.12.2018, 06:40
Алиханов выйдет на свободу, как только в колонию Сегежи поступят документы суда
09.12.2018, 18:15
"Будем выводить с полицией"
04.12.2018, 16:05
Не в коня корм

Аналитика

10.12.2018 15:35
Обществоведение
Петрозаводск в ближайшие 3 года станет безопасней и комфортней 1
В городском совете подвели первые результаты программы "Безопасный Петрозаводск" и рассказали о дальнейших планах по благоустройству города с помощью предложений жителей карельской столицы.
Игры вокруг "Кареллеспрома": следите за руками 8
07.12.2018 12:37
Некуда идти 16
06.12.2018 10:26
Суоярви в дерьме 7
04.12.2018 10:51
"Первый трактор пустим – это политика" 10
03.12.2018 10:45
Вся аналитика

Чтиво

07.12.2018 15:50
Без политики
Платная медицина. Как вернуть 13%
В преддверие новогодних праздников хочется купить подарки всем, кого любишь, и именно в такие моменты хочется иметь возможность хоть где-то сэкономить.
"Совершенная ахинея" 6
06.12.2018 13:24
Не в коня корм 8
04.12.2018 16:05
Катаракта у всех впереди. Что делать? 1
30.11.2018 14:54
архив чтиво

Медиа

В Петрозаводске прошел марафон ползунков
10.12.2018 10:39
все фото и видео

Опрос

Сколько вы готовы потратить на подготовку к Новому году?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»