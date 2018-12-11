"Умные счетчики" на газ обойдутся россиянам в 130 млрд рублей

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Вице-премьер Дмитрий Козак поручил разработать предложения о внедрении "умных счетчиков" на газ.
Предложения должны быть представлены к марту 2019 года. Переход на такие системы может обойтись населению почти в 130 млрд рублей, сообщает "Коммерсантъ".
Вопрос поднимался на совещании по развитию интеллектуальных систем учета. Несмотря на то, что он подробно не обсуждался, в итоговом протоколе он был зафиксирован.
Представитель вице-премьера Илья Джус сообщил, что вице-премьер поручил "первичную проработку вопроса". "Газпром межрегионгаз" будет участвовать в процессе только на этапе согласования.
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