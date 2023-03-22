«Умный» светофор вышел из строя и собрал пробку в Петрозаводске (ВИДЕО)

На перекрестке улиц Красноармейская и Гоголя «умное» оборудование вышло из строя — автомобили встали в «пробке».

В паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии» в минувшую среду, 22 марта, возмущенные водители опубликовали пост, в котором пожаловались, что на перекрёстке улиц Красноармейская-Гоголя «умный» светофор как-то странно работает.

«Второй день подряд он пропускает Красноармейскую секунд по 10, в результате чего эта улица два дня подряд стоит колом с раннего утра до позднего вечера, а в час пик там просто коллапс в обе стороны», — возмущались автомобилисты.

Как объяснили в мэрии Петрозаводска «Столице на Онего», оборудование, предоставленное в качестве пилотного проекта, вышло из строя.

«В ближайшие дни будет проведен ремонт и режим работы светофора будет настроен», -заверили в администрации города.

На видео автомобилисты сняли, как мало горит зеленый сигнал «умного» светофора.