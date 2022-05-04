«Унесет течением!»: Спасатели предупреждают жителей Петрозаводска об опасности разлившихся рек

фото: Государственный комитет Карелии по ОЖ и БН

Карельские спасатели призвали петрозаводчан не подходить близко к рекам Неглинка и Лососинка.

Как сообщается на сайте правительства республики, жители Петрозаводска целыми семьями вместе с детьми приходят на берега рек Неглинка и Лососинка и делают фотографии.

«Спасатели Карельской республиканской поисково-спасательной службы напоминают гражданам, что ситуация на водоемах нештатная - уровень воды повышен, течение очень сильное. Ни в коем случае нельзя приближаться близко к рекам, так как течение может унести упавшего человека. Существует угроза жизни и здоровью!» - говорится в сообщении спасателей.

За безопасностью в местах скопления горожан будут следит специалисты правоохранительных органов города. На местах также дежурят спасатели.

Ранее сообщалось, в связи с подтоплением опасным для пешеходов стал мост на улице Ригачина.

Напомним, накануне специалисты были вынуждены расширить водосброс через плотину в Лососинном на 20 см, чтобы избежать размывов трассы.